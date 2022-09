Napoli, Kvaratskhelia: «Il Liverpool fa già parte del passato. Testa a Glasgow» (Di lunedì 12 settembre 2022) Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni del Daily Record delle sfide di Champions League Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni del Daily Record delle sfide di Champions League. Le sue dichiarazioni: «Il sogno di tutti i giocatori è giocare la Champions League. Diremo la nostra nel girone anche se è ancora presto per dire dove arriveremo. Liverpool? Abbiamo battuto uno dei club più prestigiosi d’Europa, ma ora pensiamo alla prossima partita. Vogliamo uscire da Glasgow con un ottimo risultato». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 settembre 2022) Khvicha, attaccante del, ha parlato ai microfoni del Daily Record delle sfide di Champions League Khvicha, attaccante del, ha parlato ai microfoni del Daily Record delle sfide di Champions League. Le sue dichiarazioni: «Il sogno di tutti i giocatori è giocare la Champions League. Diremo la nostra nel girone anche se è ancora presto per dire dove arriveremo.? Abbiamo battuto uno dei club più prestigiosi d’Europa, ma ora pensiamo alla prossima partita. Vogliamo uscire dacon un ottimo risultato». L'articolo proviene da Calcio News 24.

