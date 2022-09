Napoli, Kvaratskhelia: ''Glasgow? Sappiamo dell'atmosfera elettrica che si respira su quel campo!'' (Di lunedì 12 settembre 2022) Kvaratskhelia: "Liverpool? Siamo contenti della prestazione, ma fa parte del passato, possiamo fare risultato con i Rangers" Khvicha Kvaratskhelia, attaccante delNapoli, ha rilasciato un'intervista al Daily Record, in cui ha parlato dell'emozione di giocare la Champions League e della prossima partita che gli azzurri giocheranno a Glasgow contro il Rangers. Queste le sue parole: "Giocare la Champions League è il sogno di qualsiasi calciatore. - afferma Kvaratskhelia - E' presto per dire dove possiamo arrivare nel girone, ma diremo la nostra. Siamo molto contenti di aver battuto uno dei club più prestigiosi d'Europa come il Liverpool ma fa già parte del passato. Dobbiamo pensare alla gara di Glasgow. Non sarà un match facile perchè ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 12 settembre 2022): "Liverpool? Siamo contentia prestazione, ma fa parte del passato, possiamo fare risultato con i Rangers" Khvicha, attaccante del, ha rilasciato un'intervista al Daily Record, in cui ha parlato'emozione di giocare la Champions League ea prossima partita che gli azzurri giocheranno acontro il Rangers. Queste le sue parole: "Giocare la Champions League è il sogno di qualsiasi calciatore. - afferma- E' presto per dire dove possiamo arrivare nel girone, ma diremo la nostra. Siamo molto contenti di aver battuto uno dei club più prestigiosi d'Europa come il Liverpool ma fa già parte del passato. Dobbiamo pensare alla gara di. Non sarà un match facile perchè ...

DAZN_IT : Il nuovo Re di Napoli ?? Sarà anche difficile da pronunciare, ma Khvicha Kvaratskhelia ha già conquistato tutti ??… - OptaPaolo : 5 - Khvicha Kvaratskhelia è stato coinvolto in cinque gol in Serie A, più di ogni altro giocatore nelle prime quatt… - pisto_gol : Il Napoli vince in rimonta all’Olimpico e conferma la mia impressione: è da Scudetto. #Spalletti crea più di tutti-… - RivistaUndici : Highlights — Kvaratskhelia gioca a biliardo tra le gambe degli avversari. - Anto_Granata : @sportmediaset Una vergogna dare 2 minuti dopo l'una di notte alla prima in classifica #pressing se 6 tifoso del… -