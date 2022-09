Napoli, anche 1.232 laureati alle selezioni per 500 posti da netturbino (Di lunedì 12 settembre 2022) Ci sono anche 1.232 laureati tra gli oltre 26mila aspiranti netturbini che oggi affronteranno le selezioni a Napoli. Tutti con lo stesso obiettivo: ottenere uno dei 500 posti da operatore ecologico aperti da Asia, l’Azienda di igiene urbana del capoluogo campano. E questo nonostante il bando richiedesse la sola licenza media. A rivelarlo è Repubblica Napoli, che ha intervistato alcuni dei candidati al concorso, come Maria, che ha rinunciato alla toga da avvocato per la tuta da netturbino. «Qualche amico si è sorpreso, ma la mia professione è in crisi e questo concorso per me è abbordabile», spiega la candidata. Un segno evidente che la fame di lavoro in città esiste, al punto che migliaia di laureati si candidano per una posizione non in linea con il ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 settembre 2022) Ci sono1.232tra gli oltre 26mila aspiranti netturbini che oggi affronteranno le. Tutti con lo stesso obiettivo: ottenere uno dei 500da operatore ecologico aperti da Asia, l’Azienda di igiene urbana del capoluogo campano. E questo nonostante il bando richiedesse la sola licenza media. A rivelarlo è Repubblica, che ha intervistato alcuni dei candidati al concorso, come Maria, che ha rinunciato alla toga da avvocato per la tuta da. «Qualche amico si è sorpreso, ma la mia professione è in crisi e questo concorso per me è abbordabile», spiega la candidata. Un segno evidente che la fame di lavoro in città esiste, al punto che migliaia disi candidano per una posizione non in linea con il ...

