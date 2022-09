Multa da 405 milioni di euro dall'Irlanda per Instagram (Di lunedì 12 settembre 2022) Al centro dell’azione del regolatore irlandese c’è la politica con cui Instagram conserva e tratta i dati dei minorenni, facilmente esposti alle violazioni della privacy Leggi su ilgiornale (Di lunedì 12 settembre 2022) Al centro dell’azione del regolatore irlandese c’è la politica con cuiconserva e tratta i dati dei minorenni, facilmente esposti alle violazioni della privacy

ItalianPolitics : Privacy degli adolescenti: il garante irlandese multa Instagram per 405 milioni di euro - giuggiolalibera : 'Instagram ha ricevuto una multa da 405 milioni di euro per violazione del regolamento sulla privacy dell'Unione Eu… - CF22092013 : RT @CeotechI: Meta, multa da 405 milioni per violazione del GDPR #Account #Business #DatiSensibili #GDPR #Instagram #Meta #Minorenni #Multa… - SecondoLegge : RT @Servicematica: 405 milioni di euro: ecco la multa arrivata a #instagram, la seconda più alta mai imposta nell'#UE - Servicematica : 405 milioni di euro: ecco la multa arrivata a #instagram, la seconda più alta mai imposta nell'#UE… -

Instagram, multa per la gestione dei dati. L'ente irlandese che si occupa di tutelare i dati personali degli utenti noto con il nome di Irish Data Protection Commission, ha dato una multa ad Instagram pari a 405 milioni di euro. Il motivo ... La funzione repost sta per arrivare su Instagram 2 condivisioni Condividi Tweet Adamo Genco VIA VIA FONTE Notizie Relazionate Instagram Articolo Social Instagram: multa da 405 milioni di euro per la condivisione di dati dei minori 15 06 Settembre ... ilGiornale.it Instagram, multa per la gestione dei dati. L’ente irlandese che si occupa di tutelare i dati personali degli utenti noto con il nome di Irish Data Protection Commission, ha dato una multa ad Instagram pari a 405 milioni di euro. Il motivo Vio ... Instagram dovrà pagare una multa da 405 milioni di euro al garante dalla privacy irlandese Multa da 405 milioni di euro per Instagram: secondo le autorità irlandesi, non ha tutelato a sufficienza i dati personali degli utenti minorenni. L'ente irlandese che si occupa di tutelare i dati personali degli utenti noto con il nome di Irish Data Protection Commission, ha dato unaad Instagram pari amilioni di euro. Il motivo ...2 condivisioni Condividi Tweet Adamo Genco VIA VIA FONTE Notizie Relazionate Instagram Articolo Social Instagram:damilioni di euro per la condivisione di dati dei minori 15 06 Settembre ... Multa da 405 milioni di euro dall'Irlanda per Instagram L’ente irlandese che si occupa di tutelare i dati personali degli utenti noto con il nome di Irish Data Protection Commission, ha dato una multa ad Instagram pari a 405 milioni di euro. Il motivo Vio ...Multa da 405 milioni di euro per Instagram: secondo le autorità irlandesi, non ha tutelato a sufficienza i dati personali degli utenti minorenni.