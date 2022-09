MOVIOLA – Empoli-Roma, Cristante rischia su Satriano. Non è rigore per Marinelli (Di lunedì 12 settembre 2022) Un episodio da MOVIOLA al Castellani in occasione di Empoli-Roma, match della sesta giornata di Serie A 2022/2023. Sugli sviluppi di un cross dalla sinistra, Satriano è caduto in area dopo un contrasto aereo con Cristante. Il centrocampista della Roma sbraccia leggermente, l’attaccante azzurro viene colpito. Un grosso rischio da parte di Cristante ma l’entità del contatto è lasciata giudicare all’arbitro Marinelli. Non c’è margine di intervento var, anche se restano molti dubbi sull’episodio. Una cosa è certa: Cristante rischia grosso. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 12 settembre 2022) Un episodio daal Castellani in occasione di, match della sesta giornata di Serie A 2022/2023. Sugli sviluppi di un cross dalla sinistra,è caduto in area dopo un contrasto aereo con. Il centrocampista dellasbraccia leggermente, l’attaccante azzurro viene colpito. Un grosso rischio da parte dima l’entità del contatto è lasciata giudicare all’arbitro. Non c’è margine di intervento var, anche se restano molti dubbi sull’episodio. Una cosa è certa:grosso. SportFace.

