Giornaleditalia : #italpresssport Motomondiale: Mooney VR46. Nuovo contratto per il 2023 di Marini - lamescolanza : Bilancio eccellente che punta a nuovi traguardi quello della partnership tra Mooney, la prima fintech italiana di p… -

Tiscali

A Marco Bezzecchi, attualmente miglior rookie e sul podio per la prima volta nella classe regina ad Assen lo scorso giugno, invece l'altra Ducati delVR46 Racing Team come da contratto ...Continuerà così la partnership tra, la prima fintech italiana di prossimità, e VR46 Racing Team, la squadra di motociclismo fondata da Valentino Rossi e impegnata nelnelle classi ... Motomondiale: Mooney VR46. Nuovo contratto per il 2023 di Marini Si completa con la firma di un nuovo contratto per il prossimo anno la line up 2023 del Mooney VR46 Racing Team che correrà in sella alle Ducati Desmosedici GP. Luca Marini infatti, vestirà ancora una ...Il pilota di Tavullia, che ha debuttato lo scorso anno in MotoGP, ha annunciato il rinnovo con il team Mooney VR46 anche per la stagione 2023. La line-up è così completa.