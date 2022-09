MotoGP, Luca Marini rinnova il contratto con il Mooney VR46 Racing Team al 2023 (Di lunedì 12 settembre 2022) Il quadro è completo. E’ arrivato l’annuncio da parte del Mooney VR46 Racing Team del rinnovo di contratto con Luca Marini al 2023 in sella alla Ducati Desmosedici GP. La squadra, gestita dal gruppo imprenditoriale di Valentino Rossi, ha deciso di seguire la via della continuità. Dopo infatti la conferma di Marco Bezzecchi (accordo biennale), è arrivata anche per Marini che quindi avrà un’altra chance per migliorare in MotoGP e meritarsi un ruolo sempre più importante nella classe regina. Una top-class dove il marchio della Ducati è in grandissima ascesa. Per il 25enne nativo di Tavullia, vice Campione del Mondo in Moto2 nel 2020, prosegue quindi il proprio percorso agonistico: “Sono molto contento di poter annunciare ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 settembre 2022) Il quadro è completo. E’ arrivato l’annuncio da parte deldel rinnovo diconalin sella alla Ducati Desmosedici GP. La squadra, gestita dal gruppo imprenditoriale di Valentino Rossi, ha deciso di seguire la via della continuità. Dopo infatti la conferma di Marco Bezzecchi (accordo biennale), è arrivata anche perche quindi avrà un’altra chance per migliorare ine meritarsi un ruolo sempre più importante nella classe regina. Una top-class dove il marchio della Ducati è in grandissima ascesa. Per il 25enne nativo di Tavullia, vice Campione del Mondo in Moto2 nel 2020, prosegue quindi il proprio percorso agonistico: “Sono molto contento di poter annunciare ...

