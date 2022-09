Morte della regina Elisabetta, ecco come cambiano i titoli dei reali britannici (Di lunedì 12 settembre 2022) Oltre a Carlo e Camilla, che ora sono re e regina consorte, modifiche immediate riguardano alcuni altri membri della royal family, tra cui William e Kate Middleton, diventati automaticamente duchi di Cornovaglia, e poi - grazie alla nomina di Carlo - principe e principessa del Galles. E potrebbero esserci delle new entry: Archie e Lilibet Leggi su vanityfair (Di lunedì 12 settembre 2022) Oltre a Carlo e Camilla, che ora sono re econsorte, modifiche immediate riguardano alcuni altri membriroyal family, tra cui William e Kate Middleton, diventati automaticamente duchi di Cornovaglia, e poi - grazie alla nomina di Carlo - principe e principessa del Galles. E potrebbero esserci delle new entry: Archie e Lilibet

