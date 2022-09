Morì in un incidente stradale, i familiari dell’attrice Paola Cerimele chiedono “verità e giustizia” (Di lunedì 12 settembre 2022) chiedono “verità e giustizia” i familiari dell’attrice molisana Paola Cerimele, morta lo scorso 25 agosto, a 48 anni, in un drammatico incidente stradale avvenuto sulla statale Trignina, al chilometro 44.800, nei pressi dello svincolo di San Giovanni Lipioni, in provincia di Chieti. Le sorelle ed il fratello della vittima chiederanno al pm di disporre una perizia tecnica per stabilire dinamica e responsabilità del terribile frontale. “Il loro – viene spiegato in una nota – è un dolore senza fine che il tempo non lenisce anzi, semmai, acuisce per la consapevolezza della perdita che matura ogni giorno che passa e per aver appreso che l’automobilista che ha causato la tragedia guidava in stato di ebbrezza”. Ora, però, dopo i funerali, ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 settembre 2022)” imolisana, morta lo scorso 25 agosto, a 48 anni, in un drammaticoavvenuto sulla statale Trignina, al chilometro 44.800, nei pressi dello svincolo di San Giovanni Lipioni, in provincia di Chieti. Le sorelle ed il fratello della vittima chiederanno al pm di disporre una perizia tecnica per stabilire dinamica e responsabilità del terribile frontale. “Il loro – viene spiegato in una nota – è un dolore senza fine che il tempo non lenisce anzi, semmai, acuisce per la consapevolezza della perdita che matura ogni giorno che passa e per aver appreso che l’automobilista che ha causato la tragedia guidava in stato di ebbrezza”. Ora, però, dopo i funerali, ...

ArteOstilia : @Only9built La #JPS team #Lotus di #ElioDeAngelis. Me lo ricordo, abitava vicino casa mia a Roma. Lo conoscevo. Mor… - mariobianchi18 : L'#11settembre 1978 moriva #RonniePeterson. Vinse 10 GP di F1: pilota grintoso e veloce. 2 volte vicecampione del m… - TuttoSportUSA : @lisanna08367559 @SplendorSolis00 @noitre32 Il piu’ clamoroso fu il CEO di Disney a gennaio 2020 a sorpresa. Nel ge… - Sekhmet83P : Sinceramente di Diana mi è morto il cuore quando dissero che morì in quell 'incidente... Della regina ?? Non so .… - mariobianchi18 : Il #9settembre 1941 nasceva #OtisRedding. Con Ray Charles e James Brown il più grande soul singer mondiale. Mitici… -

L'ultima volta che morì un sovrano del Regno Unito L'ultima volta che morì un sovrano del Regno Unito era il 1952, la nazione apprese della notizia attraverso gli annunci ... In precedenza veniva trainato da cavalli, ma un incidente durante il funerale ... Il 12 settembre 2003 moriva Johnny Cash ... nel 1944 il fratello maggiore Jack morì a soli 15 anni in un incidente con una sega elettrica. Il padre arrivò a incolpare Johnny dell'accaduto. La tragedia portò il ragazzino a scrivere storie e ad ... Il Denaro L'ultima volta cheun sovrano del Regno Unito era il 1952, la nazione apprese della notizia attraverso gli annunci ... In precedenza veniva trainato da cavalli, ma undurante il funerale ...... nel 1944 il fratello maggiore Jacka soli 15 anni in uncon una sega elettrica. Il padre arrivò a incolpare Johnny dell'accaduto. La tragedia portò il ragazzino a scrivere storie e ad ... Morì in un incidente stradale, i familiari dell'attrice Paola Cerimele chiedono "verità e giustizia" - Ildenaro.it