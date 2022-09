MONZA: STROPPA A RISCHIO, IL RITORNO DEL BERLUSCONI ALLENATORE (Di lunedì 12 settembre 2022) Il lupo perde il pelo ma non il vizio recita un famoso proverbio che sembra calzare a pennello al presidente del MONZA Silvio BERLUSCONI. In un’intervista rilasciata a Rtl 102.5 questa mattina dopo il primo punto conquistato in Serie A dai brianzoli durante la trasferta di Lecce, il numero uno dei biancorossi ha voluto mandare un messaggio al proprio ALLENATORE, STROPPA, con lo stesso stile con cui bacchettava gli altri tecnici duranti i trascorsi al Milan. “Il MONZA deve cambiare il modo di stare in campo. I giocatori sono bravi, a livello di Serie A. Credo che adesso me ne dovrò interessare ancora io, come ho fatto all’inizio dei campionati di serie B e C quando ho dato un’impostazione corretta alla squadra. Vedremo se riusciremo a far ben figurare il MONZA in Serie A, come credo si ... Leggi su sportnews.snai (Di lunedì 12 settembre 2022) Il lupo perde il pelo ma non il vizio recita un famoso proverbio che sembra calzare a pennello al presidente delSilvio. In un’intervista rilasciata a Rtl 102.5 questa mattina dopo il primo punto conquistato in Serie A dai brianzoli durante la trasferta di Lecce, il numero uno dei biancorossi ha voluto mandare un messaggio al proprio, con lo stesso stile con cui bacchettava gli altri tecnici duranti i trascorsi al Milan. “Ildeve cambiare il modo di stare in campo. I giocatori sono bravi, a livello di Serie A. Credo che adesso me ne dovrò interessare ancora io, come ho fatto all’inizio dei campionati di serie B e C quando ho dato un’impostazione corretta alla squadra. Vedremo se riusciremo a far ben figurare ilin Serie A, come credo si ...

sportface2016 : #Monza, #Berlusconi critica #Stroppa: 'Giocatori di livello ma messi male in campo. Tornerò ad occuparmene io dando… - VolCasciavit : RT @sportface2016: #Monza, #Berlusconi critica #Stroppa: 'Giocatori di livello ma messi male in campo. Tornerò ad occuparmene io dando l'im… - Dalla_SerieA : Monza, Stroppa: 'Il Lecce ci ha fatto soffrire. Di Gregorio strepitoso' - - Dalla_SerieA : Lecce-Monza, le pagelle della Gazzetta - - sandro3532 : RT @sportface2016: #Monza, #Berlusconi critica #Stroppa: 'Giocatori di livello ma messi male in campo. Tornerò ad occuparmene io dando l'im… -