Mondiale, Deschamps potrebbe portare Pogba: opzione 26esimo convocato (Di lunedì 12 settembre 2022) Possibile la convocazione di Pogba al Mondiale. Lo speciale rapporto tra lui e il tecnico francese, potrebbe portare quest'ultimo a considerare l'idea di convocare 26 giocatori per il Qatar, nonostante le condizioni fisiche ancora incerte. Come riporta L'Equipe, Deschamps sembra intenzionato ad avere il classe '93 a disposizione e non ha alcuna intenzione di rinunciarvi. Si valuteranno le condizioni del giocatore che pochi giorni fa ha optato per l'intervento chirurgico e spera di poter recuperare per questo inverno.

