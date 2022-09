Mma, morto a 34 anni Theodorou. Fu il primo atleta negli Usa con un'esenzione per la cannabis (Di lunedì 12 settembre 2022) Una bruttissima notizia ha scosso in mattinata il mondo delle arti marziali miste. È morto a 34 anni Elias Theodorou, canadese di chiare origini greche, stroncato da un tumore al fegato: detto 'the ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 12 settembre 2022) Una bruttissima notizia ha scosso in mattinata il mondo delle arti marziali miste. Èa 34Elias, canadese di chiare origini greche, stroncato da un tumore al fegato: detto 'the ...

