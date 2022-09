Miur, inchiesta Boda: i soldi delle scuole spesi per pagare tangenti. La Finanza: «Anomalie nei conti per più di un milione di euro» (Di lunedì 12 settembre 2022) Fondi stanziati per i progetti scolastici sarebbero stati utilizzati per finanziare il giro di tangenti che, secondo l'accusa, partiva dall'imprenditore Federico Bianchi di Castelbianco e... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 12 settembre 2022) Fondi stanziati per i progetti scolastici sarebbero stati utilizzati per finanziare il giro diche, secondo l'accusa, partiva dall'imprenditore Federico Bianchi di Castelbianco e...

