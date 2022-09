Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo primo al box office italiano, seguito da Il signore delle formiche (Di lunedì 12 settembre 2022) Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo guida ancora il box office italiano, alle sue spalle il debutto del film di Gianni Amelio, Il signore delle formiche. Prosegue il dominio di Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo in testa al box office italiano. Il film non molla la prima posizione e per la quarta settimana consecutiva si conferma campione d'incassi con 617.000 euro che lo portano a un totale di oltre 12,6 milioni di incasso complessivo. Come potete scoprire dalla recensione di Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo, in questa nuova ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 12 settembre 2022)2:Gruguida ancora il box, alle sue spalle il debutto del film di Gianni Amelio, Il. Prosegue il dominio di2:Gruin testa al box. Il film non molla la prima posizione e per la quarta settimana consecutiva si conferma campione d'incassi con 617.000 euro che lo portano a un totale di oltre 12,6 milioni di incasso complessivo.potete scoprire dalla recensione di2:Gru, in questa nuova ...

nixon_gregary : ?????? Minions 2 sempre primo al boxoffice italiano del weekend, entra Il signore delle formiche: Minions 2 - Come G… - blvsturnls : primo giorno di scuola ci vado con il telo dei minions come vestito, poi metto la foto - reservoirdogs85 : Stasera, in onore della conclusione della Biennale del Cinema di Venezia, vado al cinema a vedere un film impegnato… - realsheilafk : @niclassfvke come si dice scopami sopra il telo dei minions - diohanie : @formulagiaestro possono metterlo come cameo nel prossimo film dei minions -