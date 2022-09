Militanti Lega aggrediti, Salvini a Carrara: 'Gli squadristi? Hanno le bandiere rosse' (Di lunedì 12 settembre 2022) Il leader della Lega è arrivato a Marina di Carrara dopo l'aggressione al gazebo del Carroccio da parte di un gruppo di 40 ... Leggi su lanazione (Di lunedì 12 settembre 2022) Il leader dellaè arrivato a Marina didopo l'aggressione al gazebo del Carroccio da parte di un gruppo di 40 ...

AlexBazzaro : Ogni giorno ci spiegano che se vince la destra c’è un pericolo per la democrazia e che il fascismo è alle porte, in… - borghi_claudio : Oggi alle 15.30 sarò anch'io a Marina di Carrara per solidarietà alle militanti Lega aggredite da sedicenti anarchi… - SusannaCeccardi : La Lega andrà fino in fondo per perseguire quei delinquenti che ieri sera hanno aggredito barbaramente le nostre mi… - seneca4949 : RT @Libera_Info20: 'Militanti della Lega picchiati anche con aste di bandiere (donne comprese), una persona che ha richiesto cure mediche,… - qwerty_9999q : RT @Libera_Info20: 'Militanti della Lega picchiati anche con aste di bandiere (donne comprese), una persona che ha richiesto cure mediche,… -