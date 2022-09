Milano-Bicocca, inaugurata una nuova residenza per gli studenti (Di lunedì 12 settembre 2022) Milano (ITALPRESS) – L'offerta di servizi per gli studenti dell'Università di Milano-Bicocca si arricchisce con l'apertura di una nuova residenza in via Gerolamo Forni, angolo via Bernardino da Novate. La struttura, denominata U42, è stata inaugurata oggi dalla rettrice Giovanna Iannantuoni e dalla vicesindaco e assessore all'istruzione del Comune di Milano, Anna Scavuzzo. L'edificio, costato 7 milioni di euro, è dotato di 156 posti letto e sorge negli spazi che un tempo ospitavano il complesso scolastico “Ada Negri”. La demolizione degli edifici esistenti e la costruzione della nuova residenza sono stati realizzati grazie alla convenzione stipulata con il Comune di Milano, che ha concesso in uso ... Leggi su iltempo (Di lunedì 12 settembre 2022)(ITALPRESS) – L'offerta di servizi per glidell'Università disi arricchisce con l'apertura di unain via Gerolamo Forni, angolo via Bernardino da Novate. La struttura, denominata U42, è stataoggi dalla rettrice Giovanna Iannantuoni e dalla vicesindaco e assessore all'istruzione del Comune di, Anna Scavuzzo. L'edificio, costato 7 milioni di euro, è dotato di 156 posti letto e sorge negli spazi che un tempo ospitavano il complesso scolastico “Ada Negri”. La demolizione degli edifici esistenti e la costruzione dellasono stati realizzati grazie alla convenzione stipulata con il Comune di, che ha concesso in uso ...

