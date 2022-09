Milan Primavera, Longhi: “Contento per il gol, stiamo facendo molto bene” (Di lunedì 12 settembre 2022) Jordan Longhi, attaccante del Milan Primavera, ha parlato della vittoria per 2-0 contro il Cagliari. Queste le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di lunedì 12 settembre 2022) Jordan, attaccante del, ha parlato della vittoria per 2-0 contro il Cagliari. Queste le dichiarazioni

Gazzetta_it : Coubis fa passi da... gigante: il Milan del futuro avrà un'opzione in più in difesa - PianetaMilan : #YouthLeague, #MilanDinamoZagabria: ecco l’arbitro della partita #ACMilan #Milan #SempreMilan - Luxgraph : Primavera, l'Atalanta vola con Vavassori e De Nipoti. Samp ko 2-1 - sportli26181512 : Youth League, mercoledì il secondo turno dei gironi: il Milan ospita la Dinamo Zagabria: Dopo il successo in campio… - ildesi84 : @leleadani stavo guardando la classifica di Primavera 1 e abbiamo: Atalanta 0 punti inter 2 punti milan 6 punti emp… -