Milan, oggi Ibrahimovic torna a Milanello: ha un grande obiettivo (Di lunedì 12 settembre 2022) Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, torna oggi nel centro sportivo rossonero di Milanello. Ecco il suo reale obiettivo stagionale Leggi su pianetamilan (Di lunedì 12 settembre 2022) Zlatan, attaccante delnel centro sportivo rossonero diello. Ecco il suo realestagionale

AntoVitiello : #Leao: 'Contro tutto e contro tutti, lo spirito di squadra finora è stato la nostra più grande forza e oggi ancora… - AntoVitiello : Oggi a Milanello: #Origi e #Rebic ancora a parte, #Krunic quasi tutto in gruppo tranne parte finale. Il bosniaco ve… - Gazzetta_it : Oggi in #primapagina il #Milan in vetta, l'#Inter che respira e Monza che sogna per la #Ferrari - EKruger9 : RT @saIva___: Sul Milan l’anno scorso dopo il gol negato a Messias e il gol di mano di Udogie si disse comunque che avrebbe dovuto vincere… - Jane_J24 : Se tre gol e un palo li fa il Milan in un tempo allora è calcio champagne. Se li fa la Juve, schifo. Doveva perdere… -