Milan, obiettivo Champions per Ibrahimovic: ha fatto un richiesta ai compagni (Di lunedì 12 settembre 2022) L’attaccante del Milan Ibrahimovic sta recuperando dall’infortunio e in vista del rientro ha fatto una richiesta ai compagni di squadra Zlatan Ibrahimovic d’ora in avanti è atteso con trepidazione a Milanello per completare l’iter di recupero dall’infortunio, anche se non tornerà in campo prima di gennaio. Come riportato dal Corriere della Sera, il suo obiettivo, come dichiarato da lui stesso, è giocare le gare secche di Champions e per questo ha chiesto ai suoi compagni di centrare la qualificazione agli ottavi. Missione alla portata, ma mercoledì nella gara crocevia con la Dinamo Zagabria serve vincere. In caso contrario, la questione potrebbe complicarsi maledettamente. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 settembre 2022) L’attaccante delsta recuperando dall’infortunio e in vista del rientro haunaaidi squadra Zlatand’ora in avanti è atteso con trepidazione aello per completare l’iter di recupero dall’infortunio, anche se non tornerà in campo prima di gennaio. Come riportato dal Corriere della Sera, il suo, come dichiarato da lui stesso, è giocare le gare secche die per questo ha chiesto ai suoidi centrare la qualificazione agli ottavi. Missione alla portata, ma mercoledì nella gara crocevia con la Dinamo Zagabria serve vincere. In caso contrario, la questione potrebbe complicarsi maledettamente. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL ...

