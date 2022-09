Milan, infortunio Origi: ecco tutti gli aggiornamenti (Di lunedì 12 settembre 2022) Divock Origi è pronto a volare in Belgio. Come riferito da calciomercato.com, l’attaccante soffre per un’infiammazione al tendine che non gli permette di allenarsi e giocare con continuità.... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 12 settembre 2022) Divockè pronto a volare in Belgio. Come riferito da calciomercato.com, l’attaccante soffre per un’infiammazione al tendine che non gli permette di allenarsi e giocare con continuità....

Milan, Origi vola in Belgio per curare problemi al tendine: salta Dinamo e Napoli ... che c'è la sosta e un Mondiale alle porte, ma soprattutto visto che medici e fisioterapisti del Belgio sono quelli che lo hanno seguito post infortunio di maggio, il Milan in accordo con Origi ha deciso di farlo volare in Belgio per alcuni controlli. Doveva essere l'uomo in più del Milan in questa fase di stagione, un rinforzo in attacco importante e di esperienza internazionale. Ma il fisico non sta aiutando Divock Origi a tornare. Milan, brutte notizie dal report di allenamento giornaliero di Milanello: l'infortunio del belga è più grave del previsto. Di comune accordo con la dirigenza rossonera e lo staff tecnico, è stato deciso che Origi volerà in Belgio per una visita di controllo dopo il recente problema muscolare e al tendine. L'attaccante belga, infatti, continua a soffrire.