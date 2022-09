Migranti morti di fame e sete: tra loro due bimbi di uno e due anni (Di lunedì 12 settembre 2022) Morire di fame e di sete, in mare aperto, mentre si cerca la possibilità di avere un futuro. E' la sorte toccata ad altre sei persone. Si tratta di rifugiati siriani, componenti di un gruppo partito dalle coste della Turchia 15... Leggi su europa.today (Di lunedì 12 settembre 2022) Morire die di, in mare aperto, mentre si cerca la possibilità di avere un futuro. E' la sorte toccata ad altre sei persone. Si tratta di rifugiati siriani, componenti di un gruppo partito dalle coste della Turchia 15...

