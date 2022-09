“Mia moglie mi ha salvato dalla depressione” | il famoso conduttore racconta tutto

ClaMarchisio8 : Vorrei avere la stessa velocità di #Mbappè nello schivare e fuggire alle parole di mia moglie quando mi riprende pe… - ClaMarchisio8 : Ore 14:50 Seduto sul divano #FiorentinaJuve #MilanInter #LazioNapoli E mia moglie : 'Doveva piovere,invece c'è… - rtl1025 : ???? Re #Carlo ha annunciato alla nazione la nomina di #William, suo primogenito e nuovo erede al trono, come 'princi… - ildinolib : @giovanni_barba @IlGigantesso TOP! ???? Ne ho uno sabato prossimo, 'convocato' all'ultimo. Ho detto a mia moglie di a… -

Mi conoscono come, i meriti dei gol che ho fatto li divido con loro", ha commentato ridendo Ciro. Sono sempre loro i fenomeni della ...... ha riservato parole di affetto per la famiglia: " vorrei dedicare questo premio aRosa Maria efiglia Caterina perché anche loro da oggi assieme a me entrano a far parte della ...Il famoso conduttore ha raccontato quanto gli sia stata d'aiuto sua moglie in un momento difficilissimo della sua vita: le sue parole.MESTRE - «Veronica ha avuto paura». Appena uscito dalla sala operatoria, quando ha visto la moglie, il primo pensiero è stato per la figlia. Erano passate poche ore da quando ...