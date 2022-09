Mi sa che Letta ha sbagliato mestiere (Di lunedì 12 settembre 2022) Come riportato dal sito online askanews.it, “il segretario del Pd rilancia la campagna dei manifesti rossi e neri”. Si tratta di una serie di manifesti chiaramente tendenziosi, attraverso i quali dividere il mondo tra cattivi, alias presunti neofascisti identificati con la solita destra brutta e sporca, e buoni, rappresentati dai democratici compagni che militano sotto le insegne della sinistra. A tutta prima, osservando tali manifesti, si ha la netta impressione che essi costituiscano l’estremo tentativo di ribaltare – o almeno di evitare uno storico cappotto – l’esito di una elezione che mai come d’ora era apparsa così scontato. E che l’iniziativa sia mossa da un certo grado di disperazione politica è proprio confermato dal contenuto di alcuni di essi, nei quali è sempre presente il faccione di Enrico Letta con didascalie sottostanti assolutamente demenziali. Per ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 12 settembre 2022) Come riportato dal sito online askanews.it, “il segretario del Pd rilancia la campagna dei manifesti rossi e neri”. Si tratta di una serie di manifesti chiaramente tendenziosi, attraverso i quali dividere il mondo tra cattivi, alias presunti neofascisti identificati con la solita destra brutta e sporca, e buoni, rappresentati dai democratici compagni che militano sotto le insegne della sinistra. A tutta prima, osservando tali manifesti, si ha la netta impressione che essi costituiscano l’estremo tentativo di ribaltare – o almeno di evitare uno storico cappotto – l’esito di una elezione che mai come d’ora era apparsa così scontato. E che l’iniziativa sia mossa da un certo grado di disperazione politica è proprio confermato dal contenuto di alcuni di essi, nei quali è sempre presente il faccione di Enricocon didascalie sottostanti assolutamente demenziali. Per ...

