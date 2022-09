“Metti una sera un autore”, al via la terza edizione del festival del libro (Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Al via la terza edizione di “Metti una sera un autore”, il festival del libro che assume connotazione di festival itinerante e diffuso. Si svolgerà, infatti nei weekend tra metà settembre e metà ottobre in alcuni dei luoghi più suggestivi e storici della città. “L’obiettivo – dichiara il presidente di Culture e Letture aps, Enrico Cavallo, che ha organizzato la manifestazione – è connettere i luoghi alle persone e socializzare attraverso le parole di autori e autrici che racconteranno i loro libri”. I Giardini Merici, la sala Toulouse Lautrec, Janua-museo delle Streghe, le Antiche Fabbriche Riunite sono i luoghi che parlano di storia della città dove si innesteranno le storie narrate dai nostri ospiti. Si ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Al via ladi “unaun”, ildelche assume connotazione diitinerante e diffuso. Si svolgerà, infatti nei weekend tra metà settembre e metà ottobre in alcuni dei luoghi più suggestivi e storici della città. “L’obiettivo – dichiara il presidente di Culture e Letture aps, Enrico Cavallo, che ha organizzato la manifestazione – è connettere i luoghi alle persone e socializzare attraverso le parole di autori e autrici che racconteranno i loro libri”. I Giardini Merici, la sala Toulouse Lautrec, Janua-museo delle Streghe, le Antiche Fabbriche Riunite sono i luoghi che parlano di storia della città dove si innesteranno le storie narrate dai nostri ospiti. Si ...

