Meteo, tre giorni di caldo poi arriva l'autunno (Di lunedì 12 settembre 2022) Godiamoci gli ultimi giorni di caldo, perché da giovedì arriva il freddo. Tra tre giorni avvisano gli esperti, l’anticiclone africano “Bacco” che ci sta regalando sole e alte temperature oltre i 30 gradi lungo tutta la penisola, verrà spazzato dall’aria fredda della Scandinavia che raggiungerà velocemente l’Italia. In poche ore si passerà dall’estate all’autunno. Prima a Nord poi sul resto d'Italia, il tempo peggiorerà drasticamente con le temperature destinate a subire un forte calo. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 12 settembre 2022) Godiamoci gli ultimidi, perché da giovedìil freddo. Tra treavvisano gli esperti, l’anticiclone africano “Bacco” che ci sta regalando sole e alte temperature oltre i 30 gradi lungo tutta la penisola, verrà spazzato dall’aria fredda della Scandinavia che raggiungerà velocemente l’Italia. In poche ore si passerà dall’estate all’. Prima a Nord poi sul resto d'Italia, il tempo peggiorerà drasticamente con le temperature destinate a subire un forte calo.

Soverato : Meteo: altri tre giorni di caldo africano intenso in Calabria - infoitinterno : Meteo: altri tre giorni di caldo, poi l'aria artica porterà l'autunno - LaCnews24 : Meteo, in Calabria tre giorni di tregua, poi torna il caldo: dal 15 settembre temperature fino a 40 gradi… - sportli26181512 : F1, GP Italia: il meteo del circuito di Monza: Azione in pista a Monza per il GP d'Italia, ma che tempo fa? Ecco le… - corsedimoto : SUPERBIKE - Solo tre giri sull'asciutto nelle prime prove del round francese. Dopo il diluvio Rea velocissimo sul b… -