Meteo, la settimana si apre con l'ennesima rimonta dell'anticiclone: arriva Bacco (Di lunedì 12 settembre 2022) Questa settimana si aprirà con l'ennesima rimonta dell'anticiclone che stavolta prende il nome di Bacco. Scopriamo cosa succederà al Meteo italiano. Il Meteo italiano in questo inizio di settimana sarà caratterizzato dall'incredibile rimonta dell'anticiclone africano, che stavolta verrà chiamato Bacco. Tornano a salire le temperature sulla penisola. Andiamo a vedere cosa sta succedendo. In queste L'articolo proviene da Inews24.it.

