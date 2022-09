Meteo: altri tre giorni di caldo, poi l'aria artica porterà l'autunno (Di lunedì 12 settembre 2022) Per gli esperti del sito www.ilMeteo.it., si passerà dall'estate all'autunno nel giro di poche ore, per colpa di due anticicloni, quello africano e quello delle Azzorre. "Dopo la fase spiccatamente ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 12 settembre 2022) Per gli esperti del sito www.il.it., si passerà dall'estate all'nel giro di poche ore, per colpa di due anticicloni, quello africano e quello delle Azzorre. "Dopo la fase spiccatamente ...

IlFattoNisseno : Meteo: altri giorni di caldo intenso e poi inizierà ad arrivare l'autunno - infoitinterno : Meteo Domenica, nella Prossime ore altri Temporali, poi entro sera cambia tutto - ilmeteoit : #Meteo #Domenica, nella #Prossime ore altri #Temporali, poi entro sera cambia tutto; evoluzione - filippothiery : @Roberto06921241 @RaiTre sì va in onda anche il venerdì ma con scaletta differente, con spazi e rubriche diverse da… - ilmeteoit : #Meteo: imminenti altri #Tornado anche in #Italia; il #CNR aveva ragione, c'è allarme per alcune regioni -