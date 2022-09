“Messa in mezzo”. Il caso Totti-Ilary si complica e spunta ‘lei’. Che bomba dopo l’intervista al veleno (Di lunedì 12 settembre 2022) Alessia Solidani risponde a Totti dopo l’intervista fiume rilasciata al Corriere della Sera in cui ha lanciato non poche accuse all’ormai ex moglie Ilary Blasi. Uno dei protagonisti di una della pagine di cronaca rosa più lette dell’estate 2022 ha ammesso la storia con Noemi Bocchi puntualizzando, però, di non essere stato il primo a tradire. “Non sono stato io a tradire per primo. Poi tornerò a tacere. Qualunque cosa mi sarà replicata, starò zitto. Perché la mia priorità è tutelare i miei figli”. Nega però di avere già una storia con Noemi Bocchi: “Comunque è vero che la conoscevo già (facendo riferimento alle foto scattate allo stadio Olimpico). E la frequentavo come amica, con gli amici del padel. La nostra storia è iniziata dopo Capodanno. E si è consolidata nel marzo 2022. Ripeto: non sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 settembre 2022) Alessia Solidani risponde afiume rilasciata al Corriere della Sera in cui ha lanciato non poche accuse all’ormai ex moglieBlasi. Uno dei protagonisti di una della pagine di cronaca rosa più lette dell’estate 2022 ha ammesso la storia con Noemi Bocchi puntualizzando, però, di non essere stato il primo a tradire. “Non sono stato io a tradire per primo. Poi tornerò a tacere. Qualunque cosa mi sarà replicata, starò zitto. Perché la mia priorità è tutelare i miei figli”. Nega però di avere già una storia con Noemi Bocchi: “Comunque è vero che la conoscevo già (facendo riferimento alle foto scattate allo stadio Olimpico). E la frequentavo come amica, con gli amici del padel. La nostra storia è iniziataCapodanno. E si è consolidata nel marzo 2022. Ripeto: non sono ...

