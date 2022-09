accoglienze : RT @Giorgiolaporta: #Letta è stato a #PalazzoChigi da premier e il suo partito governa da 10 anni e l’unica cosa che riesce a dire sulle #a… - Parlamenteide : Ore 20:12 - Scontro #Meloni-#Letta su adozioni gay - IlCastiga : RT @Giorgiolaporta: #Letta è stato a #PalazzoChigi da premier e il suo partito governa da 10 anni e l’unica cosa che riesce a dire sulle #a… - cava_tappo : Meloni: “no adozioni gay, bisogna garantire ai bambini la stabilità della coppia”. Disse quella in coalizione con… - Giorgiolaporta : #Letta è stato a #PalazzoChigi da premier e il suo partito governa da 10 anni e l’unica cosa che riesce a dire sull… -

Agenzia askanews

Lo ha detto Giorgia, leader di Fdi, nel corso del confronto con Enrico Letta su Corriere.it. 12 settembre 2022...alle, questa è solo una provocazione", dice, rifiutandosi però anche solo di commentare il tema delle famiglie arcobaleno riportato nel dibattito dalla vicenda del cartone Peppa Pig.... Meloni: no ad adozioni per i gay, a bambini va garantito il massimo Roma, 12 set. (askanews) - 'Sui diritti degli omosessuali ci sono le unioni civili e vanno bene così. Non sono d'accordo con il diritto di ...Contro ogni pronostico, l'uomo del #guancialetuttalavita ha abbandonato (saggiamente) le scaramucce da Twitter per provare, finalmente, a fare politica politica, imponendosi nel dibattito con la sua a ...