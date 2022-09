Meloni: "Italia a testa in Europa e nella Nato, serve il presidenzialismo". Letta: "Il sistema dei pieni poteri non funziona" (Di lunedì 12 settembre 2022) AGI - Dopo il no dell'AgCom al duello davanti alle telecamere della Rai, è il Corriere della Sera ad aver ospitato il primo e unico confronto tra Giorgia Meloni e Enrico Letta a due settimane esatte dal voto. I due leader si erano già 'annusati' al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini ad agosto e poi al forum Ambrosetti di Cernobbio a inizio settembre. Ma in queste occasioni non erano da soli, avevano partecipato anche altri segretari o presidenti di partito. Leggi su agi (Di lunedì 12 settembre 2022) AGI - Dopo il no dell'AgCom al duello davanti alle telecamere della Rai, è il Corriere della Sera ad aver ospitato il primo e unico confronto tra Giorgiae Enricoa due settimane esatte dal voto. I due leader si erano già 'annusati' al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini ad agosto e poi al forum Ambrosetti di Cernobbio a inizio settembre. Ma in queste occasioni non erano da soli, avevano partecipato anche altri segretari o presidenti di partito.

CarloCalenda : Meloni ha detto che con lei per l’Europa finirà la pacchia. A parte l’affermazione megalomane e ridicola. L’UE ha f… - giorgio_gori : Quando, rivolgendosi all’UE, Meloni dice che la “pacchia è finita”, conferma che con la destra al governo l’Italia… - ItaliaViva : L'#ItaliaSulSerio è al fianco del Presidente #Draghi affinché faccia tutto quello che serve al Paese. Non come il… - Claudio29032 : RT @GianniMagini: #Crosetto mette le mani avanti: 'L'Italia rischia un autunno da Gotham City: l'opposizione aiuti il Governo #Meloni.' 1… - mariagraziaiole : RT @GianniMagini: #Crosetto mette le mani avanti: 'L'Italia rischia un autunno da Gotham City: l'opposizione aiuti il Governo #Meloni.' 1… -

Giorgia Meloni a valanga contro Letta: "Tutto falso", la fake svelata in diretta 'Non è vero che Fratelli d'Italia ha sostenuto il Next generation Eu', ha subito attaccato il ... ": Enrico Letta, il disastro del piddino di fronte alla Meloni Maria Elena Boschi, veleno puro contro Meloni: "A chi mi chiede se sono contenta..." No, Maria Elena Boschi non vuole una premier donna. O meglio, non la vuole se risponde al nome di Giorgia Meloni . Lo dice chiaro e tondo, la plenipotenziaria di Matteo Renzi in Italia Viva. Video su questo argomento "Un'ipotesi fattibile". Maria Elena Boschi, la proposta di Italia Viva Meloni "Noi a testa alta nell'Ue e nella Nato" ROMA (ITALPRESS) – "Noi siamo per un'Italia saldamente collocata nella sua dimensione occidentale ed europea, un'Italia che ... Letta-Meloni, il faccia a faccia: il rapporto con l'Unione europea I leader di Partito Democratico e Fratelli d'Italia rispondono alle domande del direttore del Corriere, Luciano Fontana ...