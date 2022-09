Meloni: "Italia a testa in Europa e nella Nato". Letta: "Il sistema dei pieni poteri non funziona" (Di lunedì 12 settembre 2022) AGI - Dopo il no dell'AgCom al duello davanti alle telecamere della Rai, è il Corriere della Sera ad aver ospitato il primo e unico confronto tra Giorgia Meloni e Enrico Letta a due settimane esatte dal voto. I due leader si erano già 'annusati' al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini ad agosto e poi al forum Ambrosetti di Cernobbio a inizio settembre. Ma in queste occasioni non erano da soli, avevano partecipato anche altri segretari o presidenti di partito. Leggi su agi (Di lunedì 12 settembre 2022) AGI - Dopo il no dell'AgCom al duello davanti alle telecamere della Rai, è il Corriere della Sera ad aver ospitato il primo e unico confronto tra Giorgiae Enricoa due settimane esatte dal voto. I due leader si erano già 'annusati' al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini ad agosto e poi al forum Ambrosetti di Cernobbio a inizio settembre. Ma in queste occasioni non erano da soli, avevano partecipato anche altri segretari o presidenti di partito.

