robersperanza : “Hai già le unioni civili” è una frase che dice tutto. La destra italiana ha paura dei diritti e vuole farci torna… - SgtAladin : RT @al61_A: La tesi che sostengo da tempo. Non è la Meloni che fa paura sn quelli dietro le quinte che muovono I fili e pronti a colpire.… - MariaAversano1 : RT @al61_A: La tesi che sostengo da tempo. Non è la Meloni che fa paura sn quelli dietro le quinte che muovono I fili e pronti a colpire.… - Domenic31221355 : RT @Matteo76216: @GiorgiaMeloni Continuo a dire che sia pur non voterò Meloni, i suoi avversari sono veramente degli esseri vili e disgusto… - ROMINA70672119 : RT @ChiodiDonatella: #EMILIANO: 'IN #PUGLIA LA #DESTRA DOVRÀ SPUTARE SANGUE'. E #LETTA APPLAUDE. Ed evoca pure #Stalingrado il #governator… -

Globalist.it

Lei è una minaccia per l'Europa 'Non è vero, difficilmente potrei essere una minaccia visto che sono presidente di una delle più stabili e forti famiglie europee', l'Ecr, replica Giorgia, ...Guido Crosetto vede il 30% per Fratelli d'Italia, dà 'nove e mezzo' alla campagna elettorale di Giorgia, 'già vedo Ginevra (la figlia, ndr) correre per i corridoi di palazzo Chigi'. Degli ... Meloni ha paura di vincere: “Non è la congiuntura migliore per governare l’Italia in queste condizioni” Parla alla Stampa il cofondatore di Fratelli d’Italia di Guido Crosetto, “l’Italia rischia di vivere un autunno difficile, da Gotham City”, per cui servirà l’aiuto dell’opposizione. Ma niente governo ...Meloni: "L'Italia non è messa in una situazione facile, non va tutto bene. L'Italia che ci viene consegnata è il fanalino di coda in tutti Paesi europei".