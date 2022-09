Meloni: 'Dio, patria, famiglia' non è contro la modernità (Di lunedì 12 settembre 2022) Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fdi, nel corso del confronto con Enrico Letta su Corriere.it. 12 settembre 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 settembre 2022) Lo ha detto Giorgia, leader di Fdi, nel corso del confronto con Enrico Letta su Corriere.it. 12 settembre 2022

ErikaRubio50 : RT @laramps: “Dio Patria e Famiglia è un motto di Giuseppe Mazzini” E oplà, Giorgia Meloni salta Mussolini. E l’uso che il fascismo fece di… - GraziaMontefal2 : RT @tdrclaudio: La Meloni rinnega l’Europa l’era Orban è vicina. Mi raccomando donne votatela vi attende Dio e famiglia. - AndreaPecchia1 : Per la #Meloni 'Dio, patria e famiglia significa difendere l'identità dell'Italia'. E perché allora non pizza, spag… - pigriziamoratti : RT @mattheaulait: cioè hai davanti a te la Meloni che sta sdoganando uno slogan fascista come dio patria e famiglia facendolo passare per u… - Parlamenteide : Ore 19:42 - #Meloni: “Dio, Patria e famiglia? E’ identità ma rispetto gli altri” -