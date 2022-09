Meloni all' Ue | ' Con noi finisce la pacchia' Il Pd insiste su lavoro ai giovani e Pnrr

giorgio_gori : Quando, rivolgendosi all’UE, Meloni dice che la “pacchia è finita”, conferma che con la destra al governo l’Italia… - FrancescoLollo1 : Il nostro Governo sarà all’insegna del coraggio, della coerenza e della serietà. #votafdi???? #ElezioniPolitiche2022… - FrancescoLollo1 : ?? Siamo #pronti a dare all’Italia un governo forte e coraggioso ???? #votaFDI #Meloni #FratellidItalia… - Rainbow25029067 : @GuidoCrosetto Fa benissimo al Paese fare campagna eletterole affermando 'diremo all'Europa che la pacchia è finita… - vikiluda : RT @LilianaArmato: 'È finita la pacchia'. Dice la #Meloni, parlando all'Unione europea. Quella che ci da i soldi del #PNRR. Forse, visto… -

Mercoledì verranno contati tutti i voti dei residenti'estero che fanno da ago della bilancia. ... Proiezione sui seggi approfondimentooggi, le ultime news e la campagna elettorale in ...- Il leader della Lega Salvini ribadisce il suo no alle larghe intese: 'se vinciamo - dice - governerà il centrodestra ...Non vorrei andare troppo lontano con un “da che esiste il mondo”, purtuttavia si può affermare con scienza storica che la disoccupazione è residente in Italia da sempre. Che ora la Meloni pretenda di ...“Abbiamo iniziato perché volevamo inserirci nel sistema Italia e l'affermazione di Giorgia dimostra che questo è possibile e spero che lo dimostri fino a diventare Premier.