MelanomaDay | l’iniziativa che dona migliaia di visite dermatologiche gratuite

(Di lunedì 12 settembre 2022) Ho perso il papà a 51 anni per melanoma e quattro anni fa ho fondato ilperredi. Un’iniziativa che dà speranza a tante altre persone offrendo, borse di studio e sensibilizzando le persone sull’importanza della prevenzione del Melanoma. Leggi anche › Melanoma e controllo dei nei: 7 cose da sapere per la prevenzione Melanoma cutaneo: il decalogo AIRC per la prevenzione guarda le foto ...

GenovaQuotidiana

... Associazione Pazienti Italia Melanoma (APAiM) , Emme Rouge Onlus e. Il melanoma Il ... In Italia'incidenza del melanoma è aumentata in modo importante negli ultimi dieci anni: per il 2020 ......della campagna 'Oltre la pelle - La prevenzione al centro scende in piazza' per ricordare a tutti'... Associazione Pazienti Italia Melanoma (APAiM), Emme Rouge Onlus e. La campagna Oltre ... Secondo anniversario della morte di Roberta Repetto, raccolta fondi a favore del Melanoma Day Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...A promuoverla anche quest'anno la sorella Rita a un mese dal secondo anniversario della scomparsa di Roberta Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi acc ...