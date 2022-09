Max Verstappen insultato e fischiato? Come ha reagito | clamoroso a Monza | Video

(Di lunedì 12 settembre 2022) Da diversi Gran Premi Maxsta facendo uno sport a parte, merito anche della grande Red Bull che si ritrova a guidare. Pure al'olandese ha imposto la sua legge, tra l'altro partendo dalla settima posizione: nulla da fare per Charles Leclerc, che partiva dalla pole e che prima della safety car finale si trovava però a oltre 15 secondi di stacco da, complice l'ennesima strategia Ferrari non proprio fortunata. La beffa però è stata la safety car dietro cui si è conclusa la gara: un finale indecente decretato dalla Fia, che ha gestito malissimo le operazioni. Probabilmente non avrebbe cambiato l'esito pere Leclerc, ma lo avrebbe fatto quasi sicuramente per Carlos Sainz che, partito dal fondo della griglia, avrebbe potuto prendersi il terzo posto negli ultimi giri. Quindi sul ...

la cerimonia del podio del Gran Premio d'Italia ha suscitato polemiche per l'atteggiamento di una buona parte della marea rossa nei confronti di Max Verstappen. Formula Uno: Ennesimo successo per Max Verstappen, questa volta a Monza. Brutto epilogo della gara, con tutte le vetture al traguardo dietro alla safety car. Il Gran Premio d'Italia 2022 ha visto la quinta vittoria nelle ultime 5 gare di Max Verstappen. Per le sue speranze di vittoria era cruciale non rimanere bloccato. Un video che riprende la reazione di Kelly Piquet nel momento in cui il suo fidanzato Max Verstappen conquista la vittoria del GP di Monza.