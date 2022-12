Matrimonio egualitario e adozioni A che punto siamo?

Leggi su leurispes

(Di lunedì 12 settembre 2022) Le unioni civili sono state introdotte nel nostro Paese dalla cosiddetta “legge Cirinnà” (legge 20 maggio 2016 n.76) e sanciscono la convivenza tra persone dello stesso sesso. Ma, per quanto riguarda questo aspetto, l’Italia rimane l’unico paese dell’Europa occidentale a non prevedere il, accessibile a tutti, a prescindere dal sesso dei contraenti. Nelle unioni civili e all’interno delle coppie omosessuali, inoltre, la legge non consente l’adozione di figli. Solo recentemente è stato fatto un primo passo in direzione di una diversa apertura nel riconoscimento di situazioni ormai presenti e numerose, ma non regolate, all’interno della nostra società. In questo senso, la Cassazione è intervenuta con l’ordinanza n. 22179 del 13 luglio 2022 a sancire l’adottabilità di un minore nato con fecondazione assistita eterologa all’interno ...