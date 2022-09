Mastella perde un suo candidato in Campania | “Torno in Forza Italia | convinto da Martusciello”

(Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoA meno di quindici giorni dall’apertura dei seggiuno dei suoi candidati in. Salvatore Scarfiglieri, dirigente medico al Cardarelli, ha annunciato questo pomeriggio il clamoroso passo indietro. “Io sono sempre stato die riinperché la coalizione di centrodestra si sta muovendo molto bene, sta facendo proposte che servono alla nostra regione e al nostro Paese” – ha spiegato aStylo24. Un rientro a casa, dunque, un’operazione che porta ‘la firma’ di Fulvio, europarlamentare e commissario dei berlusconiani in: “Devo dire la verità – ha spiegato Scarfiglieri – ha fatto anche una ripulita all’interno del partito. ...

