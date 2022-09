MASSIMO CALAFIORE NOMINATO NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO DI LIMACORPORATE (Di lunedì 12 settembre 2022) SAN DANIELE DEL FRIULI, Udine, Italia, 12 settembre 2022 /PRNewswire/



LIMACORPORATE, leader mondiale nell'ortopedia, focalizzato sull'innovazione digitale e sulle protesi ortopediche realizzate su misura per i pazienti, annuncia la nomina di MASSIMO CALAFIORE come NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO della società, a seguito di un accurato processo di selezione tra candidati interni ed esterni. Emmanuel Bonhomme, che ha guidato l'organizzazione negli ultimi cinque mesi come AMMINISTRATORE DELEGATO ad interim, assumerà il ruolo di Chief Commercial Officer. MASSIMO CALAFIORE ha recentemente ricoperto il ruolo di Executive Vice President e Chief Commercial Officer di NuVasive, azienda leader globale nella tecnologia della ...

