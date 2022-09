Mary di Danimarca ha rubato la scena a tutti alla cena di gala per i 50 anni di regno della regina Margherita

(Di lunedì 12 settembre 2022) Era unadiincantevole quella che ha fatto il suo ingresso ieri sera al palazzo di Christianborg, nel cuore di Copenhagen. L’occasione? Le celebrazioni per i 50diquale la nuora hala(foto: AP) La protagonista, ufficialmente, non era lei. Eppure,diper i 50didi Danimara halapersinosovrana. Elegantissima, con un abito color cipria e ...

VanityFairIt : Un ensemble che conferma - nel caso ce ne fosse ancora bisogno - il suo raffinato senso per lo stile, ma anche la c… -

Vanity Fair Italia

... che sarà in gara anche in questi Mondiali, e la Gran Bretagna, guidata daKing, hanno ... Undici invece quelle impegnate a titolo individuale: Cina, Repubblica Ceca,, Ecuador, Ungheria, ...... nel 1952, quando era già sposata con Filippo, principe di Grecia e, duca di Edimburgo ... di Pasquale Quaranta Quando nacque, il 21 aprile del 1926, il Elizabeth AlexandraWindsor era "... Mary di Danimarca: un anello di fidanzamento può essere patriottico La reale svedese, il 5 settembre per il Flag Day, ha scelto di indossare un midi dress color oliva, già sfoggiato in passato dalla Duchessa di Cambridge. L'ennesima testimonianza della «sorellanza fas ...Principessa Mary di Danimarca, ha al dito un anello prezioso e simbolico, che racconta la sua proposta di matrimonio. Ecco com'è fatto ...