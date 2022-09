Mari Sport, la società guidata da Angelo e Pierluigi Troiani accresce le attività di costruzione e manutenzione dei campi da tennis dei tornei più prestigiosi (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) - L'azienda di Troiani riconosciuta sempre più come punto di riferimento per il mondo del tennis nazionale e internazionale Roma, 12 settembre 2022. Il mondo del tennis cresce sotto tutti i punti di vista, sia nell'ambito delle prestazioni degli atleti che dei campi sui quali si giocano partite sempre più tecniche e avvincenti. Infatti, i terreni di gioco sono una parte fondamentale del tennis, dovendo garantire velocità, affidabilità e drenaggio. Una vera e propria sfida per i costruttori, che spesso utilizzano vere e proprie ricette segrete per la costruzione e la manutenzione dei campi. “La nostra formula piace sempre di più, siamo davvero molto orgogliosi del lavoro che mettiamo a disposizione dei più importanti terreni al mondo”, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) - L'azienda diriconosciuta sempre più come punto di riferimento per il mondo delnazionale e internazionale Roma, 12 settembre 2022. Il mondo delcresce sotto tutti i punti di vista, sia nell'ambito delle prestazioni degli atleti che deisui quali si giocano partite sempre più tecniche e avvincenti. Infatti, i terreni di gioco sono una parte fondamentale del, dovendo garantire velocità, affidabilità e drenaggio. Una vera e propria sfida per i costruttori, che spesso utilizzano vere e proprie ricette segrete per lae ladei. “La nostra formula piace sempre di più, siamo davvero molto orgogliosi del lavoro che mettiamo a disposizione dei più importanti terreni al mondo”, ...

