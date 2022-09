Marchisio: “Siamo campioni del mondo, perché si parla di fuorigioco e decisioni arbitrali?” (Di lunedì 12 settembre 2022) Claudio Marchisio ha pubblicato un post su Instagram inerente alla vittoria del Mondiale dalla Italvolley.“Siamo campioni del mondo. Eppure guardo le prime pagine dei giornali e leggo solo di fuorigioco e decisioni arbitrali. Guardo i servizi alla tv che si interrogano se quello fosse o meno calcio di rigore. Nessuno più di me (credetemi) avrebbe voluto vedere meno casi discutibili e più chiarezza. Ma Siamo campioni del mondo! Dovremmo essere tutti più grati a questi ragazzi e provare, per una volta, a lasciare da parte le polemiche”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 12 settembre 2022) Claudioha pubblicato un post su Instagram inerente alla vittoria del Mondiale dalla Italvolley.“del. Eppure guardo le prime pagine dei giornali e leggo solo di. Guardo i servizi alla tv che si interrogano se quello fosse o meno calcio di rigore. Nessuno più di me (credetemi) avrebbe voluto vedere meno casi discutibili e più chiarezza. Madel! Dovremmo essere tutti più grati a questi ragazzi e provare, per una volta, a lasciare da parte le polemiche”. SportFace.

