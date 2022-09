Mara Maionchi sul marito Alberto Salerno: “Ho perdonato tutto, anche le corna” (Di lunedì 12 settembre 2022) Alberto Salerno è il marito di Mara Maionchi. Se ne parlerà ancora oggi durante la puntata di Domenica In su Rai 1, a partire dalle ore 14. La . Discografica, giudice di talent, esperta di musica e amatissimo volto televisivo: Mara Maionchi è di certo ben nota al pubblico a casa. Dietro questa donna televisivamente così esilarante si nasconde però una storia molto articolata, fatta di molti momenti complicati. Uno di questi è di certo la malattia visto che ha combattuto contro il cancro al seno. Ma anche nella vita amorosa non sono mancati alti e bassi. La Maionchi è sposata da molti anni con Alberto Salerno, matrimonio dal quale sono sono le figlie Camilla e Giulia, che li hanno resi nonni di tre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 settembre 2022)è ildi. Se ne parlerà ancora oggi durante la puntata di Domenica In su Rai 1, a partire dalle ore 14. La . Discografica, giudice di talent, esperta di musica e amatissimo volto televisivo:è di certo ben nota al pubblico a casa. Dietro questa donna televisivamente così esilarante si nasconde però una storia molto articolata, fatta di molti momenti complicati. Uno di questi è di certo la malattia visto che ha combattuto contro il cancro al seno. Manella vita amorosa non sono mancati alti e bassi. Laè sposata da molti anni con, matrimonio dal quale sono sono le figlie Camilla e Giulia, che li hanno resi nonni di tre ...

