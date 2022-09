Mara Maionchi parla di “Nudi per la vita”: ecco cosa vedremo (Di lunedì 12 settembre 2022) “Nudi per la vita” è il nuovo programma di Rai 2 che vede al timone della conduzione Mara Maionchi (produttrice discografica, personaggio televisivo, conduttrice radiofonica e attrice italiana) affiancata da Marcello Sacchetta (ballerino, conduttore, coreografo ed ex concorrente di Amici). Il debutto dell’inedito docu-reality è fissato per il 12 settembre e si articolerà in quattro episodi che conterà un doppio appuntamento settimanale. Nello specifico: Lunedì 12 e martedì 13 e, successivamente, lunedì 19 e martedì 20 settembre. Nudi per la vita, la mission del programma condotto da Mara Maionchi Sensibilizzazione, prevenzione e sano umorismo, sono questi i tre fattori principali che caratterizzeranno “Nudi per la ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 12 settembre 2022) “per la” è il nuovo programma di Rai 2 che vede al timone della conduzione(produttrice discografica, personaggio televisivo, conduttrice radiofonica e attrice italiana) affiancata da Marcello Sacchetta (ballerino, conduttore, coreografo ed ex concorrente di Amici). Il debutto dell’inedito docu-reality è fissato per il 12 settembre e si articolerà in quattro episodi che conterà un doppio appuntamento settimanale. Nello specifico: Lunedì 12 e martedì 13 e, successivamente, lunedì 19 e martedì 20 settembre.per la, la mission del programma condotto daSensibilizzazione, prevenzione e sano umorismo, sono questi i tre fattori principali che caratterizzeranno “per la ...

