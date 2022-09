Malore improvviso | Lorenzo muore a 18 anni nel giro di poche ore

(Di lunedì 12 settembre 2022)perperSquillace. Il bagnino diciottenne di San Benedetto è morto dopo aver avuto unin casa nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Bisognerà attendere i risultati dell’autopsia per capire le cause del decesso. Intanto sui social i colleghi bagnini gli hanno dedicato un commovente ricordo.per il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Travolge due bambini col suv, arrestato 34enne Napoli: ambulante immigrato preso a sassate in pieno centro, è grave Oppioidi Killer: boom di vittime, condannata la Johnson Morti due giovani sul Gran Sasso Medico accoltella la moglie e si suicida gettandosi nel vuoto Massacrata a colpi di ascia, è accaduto ad ...

ladyonorato : Senti tante parole, leggi numeri. E poi la realtà si ripresenta, brutale e impietosa. - Sabina99094143 : @Fanculizzatrice @Roby86341796 Sicuramente il malore improvviso ha già fatto il suo lavoro...e se non è così.. lo farà a breve... - Carlo10309 : RT @stallicubi: Ogni giorno dozzine di decessi per 'malore improvviso' ma i nostri inutili giornalisti, o incompetenti o a gettone,non ci f… - VedeleAngela : RT @m_robella22: 02/09/22??Palermo ??QUESTO È LA LIBERTÀ CHE VI HANNO DATO - IacobellisT : RT @m_robella22: 02/09/22??Palermo ??QUESTO È LA LIBERTÀ CHE VI HANNO DATO -

Ancora non è chiara la ragione per il quale abbia perso la vita in mare, ma le uniche due vie percorribili sembrano quelle di uno di un incidente. Saranno le indagini a fare ...... che assale all'i conducenti al valente delle proprie vetture, specie se impegnati su ... che potrebbe rilevare sol i movimenti e magari confondere un semplice momento di riposo con un,...Malore per improvviso per Lorenzo Squillace. Il bagnino diciottenne di San Benedetto è morto dopo aver avuto un malore in casa nella notte tra venerdì e sabat ...Cronaca Lorenzo muore a 18 anni nel giro di poche ore di Redazione 12 Settembre 2022 Lorenzo muore a 18 anni nel giro di poche ore. San Benedetto, in provincia di Ascoli Piceno, piange per la tragica ...