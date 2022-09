Mahmood | il nuovo docufilm sarà presentato in anteprima ad Alice nella città il 14 ottobre

(Di lunedì 12 settembre 2022) Ildocumentario su, che prestoina Roma in occasione di, arriverà nei cinema a partire dal 172022. Ilintitolatoinil 14a Roma nell'ambito di(la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli e in programma dal 13 al 23, che giunge quest'anno alla sua XX edizione) per arrivare poi nelle sale di tutta Italia il 17, 18, 19 ...

Il nuovo documentario su Mahmood, che presto sarà presentato in anteprima a Roma in occasione di Alice nella città, arriverà nei cinema a partire dal 17 ottobre 2022. Il nuovo docufilm intitolato Mahmood sarà presentato in anteprima ad Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma.