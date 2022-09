"Ma come ti vesti?". Vanessa Incontrada finisce (di nuovo) al centro delle polemiche (Di lunedì 12 settembre 2022) Ai Tim Music Awards la conduttrice ha sfoggiato una serie di look, che hanno scatenato i telespettatori decisamente critici nei confronti del suo stylist Leggi su ilgiornale (Di lunedì 12 settembre 2022) Ai Tim Music Awards la conduttrice ha sfoggiato una serie di look, che hanno scatenato i telespettatori decisamente critici nei confronti del suo stylist

styagustd : @jupithver dipende come ti vesti - mara_pi56633301 : RT @miridesant: @CinziaFufy74 @Ilaria89965081 96 anni ha vissuto nell oro servita e riverita e questi si strappano le vesti che manco per l… - dimmicosapens : @emanuelefiano @GiorgiaMeloni La Meloni deve dare conto di tutto quello che fa. Altrimenti voi del PD iniziate a s… - du00 : @saturnomazzafe2 @tomaso22X @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT Che poi si tratta di uno strumento UE come poteva esserlo… - betbetmemet : @FBiasin O gobbacci ignoranti ladri da una vita ! Come ci si sente quando uno si sente defraudato? Male vero?...eb… -