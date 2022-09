“Ma come ti permetti”. Chiara Ferragni, polemica dopo la foto con Mattarella. I fan senza parole (Di lunedì 12 settembre 2022) È polemica sulla foto di Mattarella insieme a Fedez e Chiara Ferragni. I due influencer infatti, hanno incontrato il Presidente della Repubblica a Monza, in occasione del Gran Premio di Formula 1. Tantissimi i vip presenti per l’evento, da Fabio Rovazzi a Briatore, da Tomaso Trussardi a Ibrahimovic. Ma quando il cantante milanese e la stilista hanno visto il capo di Stato italiano non hanno saputo resistere alla tentazione e hanno deciso di chiedergli un selfie. “Un vero onore”, hanno scritto. E naturalmente le critiche non sono mancate. Presenti al box Ferrari, Fedez, Chiara e Mattarella hanno fatto questa foto. Erano lì per un fugace in bocca al lupo prima. Il cantante ha scattato la foto e Chiara si è messa in ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 settembre 2022) Èsulladiinsieme a Fedez e. I due influencer infatti, hanno incontrato il Presidente della Repubblica a Monza, in occasione del Gran Premio di Formula 1. Tantissimi i vip presenti per l’evento, da Fabio Rovazzi a Briatore, da Tomaso Trussardi a Ibrahimovic. Ma quando il cantante milanese e la stilista hanno visto il capo di Stato italiano non hanno saputo resistere alla tentazione e hanno deciso di chiedergli un selfie. “Un vero onore”, hanno scritto. E naturalmente le critiche non sono mancate. Presenti al box Ferrari, Fedez,hanno fatto questa. Erano lì per un fugace in bocca al lupo prima. Il cantante ha scattato lasi è messa in ...

ifonlypeach : @sami_hater per me è incompressibile che per questo sport siano aggiunte anche ste merdate, non è come il calcio di… - _portamivia_ : @ciiemme Come ti permetti? - this1sluca : @H_Sart_ Ma come ti permetti io non mi troco ma per chi mi hai preso - anny922059731 : @Renato80444516 @MMMax1980 Quindi??? Come cazzo ti permetti ad offendere??? Vuoi una querela??? Ti posso augurare m… - ScioccoA : @bendellavedova Ma tu, maestro del trasformismo, come ti permetti a dare giudizi su altre persone? -