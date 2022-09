L'ultimo gasdotto. Putin ora minaccia lo stop anche sul tubo ucraino: "Evoluzione imprevedibile" (Di lunedì 12 settembre 2022) L'operatore di Kiev Naftogaz ha avviato un arbitrato contro Gazprom, la replica di Mosca non si fa attendere. Intanto dalla Norvegia la doccia fredda per l'Ue: no al price cap Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 settembre 2022) L'operatore di Kiev Naftogaz ha avviato un arbitrato contro Gazprom, la replica di Mosca non si fa attendere. Intanto dalla Norvegia la doccia fredda per l'Ue: no al price cap

Ultimo_Samurai_ : Mentre l’ #Europa pensa al tetto del prezzo del gas che non ha più la #Cina pensa a costruire gasdotti che la colle… - MaurizioGabell1 : RT @midimitimici: UE e i tedeschi umiliati dagli USA. Il gasdotto Nord Stream 2 non s'ha da autorizzare, lo ha imposto il mafioso Biden, gr… - adrianobusolin : RT @midimitimici: UE e i tedeschi umiliati dagli USA. Il gasdotto Nord Stream 2 non s'ha da autorizzare, lo ha imposto il mafioso Biden, gr… - Giulicat1512 : RT @midimitimici: UE e i tedeschi umiliati dagli USA. Il gasdotto Nord Stream 2 non s'ha da autorizzare, lo ha imposto il mafioso Biden, gr… - Alessan89112913 : RT @midimitimici: UE e i tedeschi umiliati dagli USA. Il gasdotto Nord Stream 2 non s'ha da autorizzare, lo ha imposto il mafioso Biden, gr… -