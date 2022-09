Loretta Goggi | a distanza di anni la verità sull’addio | il motivo è impensabile

(Di lunedì 12 settembre 2022) La famosa artista italiana ha svelato le cause del suo addio alla Rai durante il corso di un’intervista da lei rilasciata soltanto poche ore fa. Laè stata infatti ospite di un noto programma televisivo in cui ha avuto modo di riportare a galla alcuni retroscena risalenti a diversifa. Andiamo a scoprire insieme di che cosa si trattaè stata tra gli ospiti d’eccezione della recente puntata di “Domenica In”, rotocalco targato Rai che viene presentato per il quattordicesimo anno dalla straordinaria Mara Venier. Quest’ultima ha superato addirittura il numero di conduzioni di Pippo Baudo, il quale si è fermato ‘soltanto’ a quota tredici.(Websource)La nota cantante, attrice e showgirl italiana si è resa protagonista di una bella ...

_Techetechete : È il 1969 e #LucioBattisti ha 25 anni. Lo vediamo nella veste insolita di co-conduttore accanto a Loretta Goggi. Un… - 24Trends_Italia : 1. Italia-Serbia basket - 200mille+ 2. Totti - 200mille+ 3. 11 settembre 2001 - 100mille+ 4. Real Madrid Mallorca… - Caustica_mente : RT @antican: @Caustica_mente Loretta Goggi - CristelDiDonato : RT @vipdietroloshow: Mara Venier e Loretta Goggi insieme nel programma Domenica in!!!??#MaraVenier #LorettaGoggi #DomenicaIn #ziamara #love… - antican : @Caustica_mente Loretta Goggi -

Nell'intervista dalla Venier, Matano era accompagnato da. E, quando Alberto ha sottolineato che sarà sempre grato a Mara Venier per avere agevolato, durante una cena, la proposta di ...Quello è stato il mio addio alla Rai':parla per la prima volta del suo addio alla Rai nell'intervista concessa a Mara Venier a Domenica In . La cantante, infatti, è stata lontana dalla ...La Goggi è stata infatti ospite di un noto programma televisivo in cui ha avuto modo di riportare a galla alcuni retroscena risalenti a diversi anni fa. Andiamo a scoprire insieme di che cosa si ...Nella prima puntata di Domenica In, Mara Venier ha gelato lo studio riportando ordine: cosa è accaduto in trasmissione ...